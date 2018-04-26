У домогавшегося юной биатлонистки тренера обнаружились новые жертвы

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Сергей Чепиков заявил, что 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева является не единственной спортсменкой, которой домогался старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин. Слова Чепикова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я общался с мамой Моисеевой, запускаем большую работу, обращаемся в правоохранительные органы с просьбой взять дело под свой контроль. Это неприятная тема, у меня у самого девочки занимаются биатлоном — им по 7 и 11 лет! Мне мама сказала, что были еще случаи с другими девочками», — сказал Чепиков.

Депутат подчеркнул, что всех, кто совращает девушек, нужно наказывать. По его мнению, Тутмину и подобным ему людям нет места в спорте. «Считаю, что нужно всем показать, что это наказуемо, чтобы ни у кого из тренеров даже близко не возникло желание таким заниматься», — отметил Чепиков.

Ранее 26 апреля 17-летняя Моисеева рассказала о неоднократных домогательствах со стороны 39-летнего Тутмина. Тренер предлагал юной спортсменке содействие в карьере в обмен на интимные отношения. Специалист был уволен и отстранен от профессиональной деятельности, ему грозит уголовная ответственность.

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