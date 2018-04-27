На образе Анджелы Дэвис решили заработать

Итальянский модный дом Prada выпустил футболку с портретом коммунистки и правозащитницы Анджелы Дэвис. Об этом сообщает Metro.

«Миучча Прада продолжает свою феминистическую коллекцию весна-лета 2018 белой хлопковой футболкой с иллюстрацией Тины Роббинс», — говорится в описании к продукту.

Рисунок художницы Тины Роббинс с надписью Right On («Право на») возмутил пользователей соцсетей. «Анджела Дэвис не одобрила бы даже существование Prada, не говоря уже о майке за 500 долларов со своим лицом. Ради прибыли люди превращают революционеров и их жизни в модные вещи с завышенными ценам», — написали они в Twitter.

«Футболки с Анджелой Дэвис за 500 долларов? Разве использовали одежду для демонстрации воинственности и международной революции, когда Дэвис была коммунисткой и участницей партии Черные пантеры?», — заметили другие.

О том, что часть прибыли от продаж 500-долларовых футболок будет перечислена движению последователей Анджелы Дэвис, компания Prada не заявляла.

Американская коммунистка Анджела Дэвис известна своими выступлениями за права заключенных в 1970-х годах, а также участием в леворадикальной организации чернокожих «Черные пантеры».

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В феврале темнокожая модель открыла шоу Prada в первый раз с 1997 года. Итальянский модный дом пригласил 19-летнюю Анок Яи первой выйти на подиум во время показа коллекции осень/зима 2018-2019 на Неделе моды в Милане. Последней темнокожей моделью, открывавшей показ до Яи, была Наоми Кэмпбелл.

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