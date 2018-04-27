Путин поручил перерисовать атлас мира

Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку нового атласа мира с достоверными названиями географических объектов. Соответствующее распоряжение он дал в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества (РГО), передает ТАСС в пятницу, 27 апреля.

«Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира, тем самым стирается память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки. (...) Попустительствовать, не реагировать на искажение исторической и географической в данном случае правды и справедливости мы не вправе», — заявил он.

Помимо экспертов РГО, к работе должны подключиться Росреестр и Минобороны, пояснил Путин. Оборонному ведомству, в частности, следует обеспечить доступность «своих картографических материалов для составителей атласа и в целом для путешественников, туристов, автолюбителей, в том числе в формате современных компьютерных технологий», отметил президент.

Путин также подчеркнул, что гриф секретности на многих картах «устарел и выглядит архаично».

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