Объяснен механизм появления неизлечимого рака

Исследователи из Университета Дьюка в США показали, что метастатические раковые клетки способны перепрограммировать свой метаболизм, чтобы захватывать новые органы. В частности, вторичные злокачественные опухоли, происходящие из патогенных тканей в толстом кишечнике, используют фруктозу в печени для своего роста. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ученые обнаружили, что в дефектных клетках в метастазах включаются те гены, что были менее активны в первичной опухоли. При этом профили экспрессии ДНК в печени отличаются от таковых в легких, что указывает на то, что раковые клетки приспособляются к новой специфической среде. Например, усиливалась деятельность генов (такие, как ALDOB), отвечающих за расщепление сахара фруктозы, который в больших количествах встречается в кукурузном сиропе и обработанных пищевых продуктах. Это дает клеткам возможность быстро делиться и распространяться.

По словам исследователей, результаты работы помогут создать методы терапии неизлечимых метастазирующих опухолей и предотвращения их возникновения.

25 апреля сообщалось, что ученые японского Института физико-химических исследований RIKEN обнаружили химическое соединение на основе витамина А, которое предотвращает рецидив гепатоцеллюлярной карциномы — наиболее распространенной и агрессивной формы рака печени.

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