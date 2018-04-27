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Российская коза-оракул предсказала победителя чемпионата мира по футболу-2018

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Коза по кличке Забияка, избранная оракулом в преддверии чемпионата мира по футболу-2018, предсказала победителя турнира. Об этом сообщает РИА Новости.

Козе предложили выбор из шести стран-участниц. Животное отдало предпочтение сборной Бельгии. Также рядом с мисками, наполненными едой, стояли флаги России, Франции, Аргентины, Бразилии и Германии.

Забияка получила право предсказывать исходы матчей ЧМ-2018 по итогам зрительского голосования. Помимо нее, на звание оракула претендовали беличья обезьяна Саймон, лис Ричард, курица Айседора, скунс Коко, питон Мурзик и верблюд Скунс. Все животные обитают в самарском зоопарке.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. На стадионе в Самаре проведут шесть встреч турнира: матчи группового этапа Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Уругвай — Россия, Сенегал — Колумбия, а также один матч 1/8 финала и четвертьфинал мундиаля.

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