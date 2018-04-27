Древнейшая статуя в мире оказалась расписана злыми духами

Международная группа ученых провела анализ древнего артефакта, найденного в торфяном болоте под Екатеринбургом в 1894 году. Оказалось, ее возраст куда больше, чем считалось ранее, что делает ее самой древней в мире скульптурой. Сама статуя, по мнению исследователей, изображает злых духов и демонов. Об этом сообщает издание Science Alert.

В 1990 году археологи провели первое радиоуглеродное датирование Шигирского идола — пятиметровой деревянной скульптуры с вырезанными на нем символами и лицами, которое показало, что возраст фигуры достигает 9800 лет. Однако исследователи посчитали, что такой результат был ошибочным, и охотники-собиратели, в то время живущие в регионе, не могли создавать подобные скульптуры и не обладали символическим письмом.

Археологи провели радиоуглеродное датирование на основе ускорительной масс-спектрометрии образцов древесины, залегающей в глубине статуи и не затронутой обработкой, предназначенной для сохранения артефакта. Оказалось, что возраст идола достигает 11 600 лет, что подтверждает, что он был создан охотниками-собирателями во времена окончания последней ледниковой эпохи.

По мнению исследователей, статую могли использовать, чтобы уберечь от злых духов людей из племени. На это указывают нанесенные на дерево изображения семи лиц, которые символизировали собой сверхъестественные силы.

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