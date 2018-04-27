США обогнали Россию по количеству допинговых нарушений

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет о допинговых нарушениях в спорте за 2016 год. Документ опубликован на сайте организации.

Лидером списка стали итальянцы — 147 случаев нарушений. На втором месте значатся французы (86 ситуаций), на третьем — американцы (76). Россия разделила с Индией шестое место — 69 случаев.

В отчете отмечается, что количество нарушений по сравнению с 2015 годом сократилось на 335 случая и составило 1595 инцидентов. 83 процента из них обнаружены путем взятия и исследования допинг-проб, остальные — на основании расследований агентства.

Несмотря на уменьшение числа нарушений, количество видов спорта, в которых был найден допинг, увеличилось с 85 до 112. По данным WADA, наибольшее число допинговых махинаций было зарегистрировано в легкой атлетике (205 инцидентов), бодибилдинге (183), велоспорте (165), тяжелой атлетике (116) и футболе (79).

14 апреля вице-президент WADA Линда Хеллеланд назвала ситуацию в российском спорте кризисной. Она предложила провести «аудит российского допингового кризиса».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!