В Кремле рассчитывают на любознательность американцев, которые ознакомятся с докладом о так называемом российском вмешательстве в избирательный процесс в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в субботу, 28 апреля, приводит РИА Новости.

«Хочется надеяться, что кто-то в Америке этот доклад прочитает, потому что иногда складывается впечатление, что эти доклады они публикуют не для того, чтобы их читали. Потому что если найдутся любознательные такие следопыты, которые все-таки ознакомятся с текстом, они будут изумлены и начнут задавать вопросы, откуда вся эта истерика, из чего она взялась», — сказал Песков в ответ на вопрос, придет ли конец обвинениям в адрес Трампа или же этот доклад ничего не решит.

27 апреля Конгресс США рассекретил доклад о сотрудничестве президента страны Дональда Трампа с Кремлем во время президентской кампании 2016 года. Согласно документу, сговора между штабом Трампа и Россией нет.

После публикации рассекреченного доклада американский президент выразил надежду, что подобным обвинениям придет конец.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Российская сторона отвергает все обвинения.

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