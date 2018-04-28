Журнал изуродовал принца Уильяма и Кейт Миддлтон и навлек гнев читателей

Новозеландское издание Woman’s Day поместило на обложку сильно отретушированный снимок принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт с новорожденным младенцем, что возмутило пользователей сети. Обложку еженедельник также опубликовал в Instagram.

Одной из первых выразила возмущение новозеландская телеведущая Хилари Барри (Hilary Barry). Она опубликовала обложку спецвыпуска и оригинальный снимок, сопроводив их комментарием: «Понимаешь, что мир окончательно сошел с ума, когда журнал должен фотошопить одну из самых фотогеничных пар на свете. Это клиника».

Позднее Барри добавила: «Даже появившись на ступенях больницы и выглядя ПОТРЯСАЮЩЕ спустя несколько часов после рождения этого ребенка, — она все еще была недостаточно хороша для Woman’s Day».

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Многие пользователи сочли излишнюю ретушь проявлением неуважения к паре: по их мнению, фоторедакторы грубо отбелили зубы и добавили их коже оттенок тропического загара. Однако Woman’s Day оказались не единственными в подобной погоне за «красотой»: один из комментаторов составил подборку обложек прессы, где снимки пары оказались не менее «уродливыми» и подвергались более жесткой ретуши.

Третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон появился на свет 23 апреля в больнице Святой Марии в Лондоне. Спустя несколько часов после родов чета показала младенца журналистам. 27 апреля стало известно, что ребенок получил имя Луи Артур Чарльз.

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