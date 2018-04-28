Самарский клуб победил в первом матче на освященной арене

В матче Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» обыграли воронежский «Факел» на стадионе чемпионата мира по футболу-2018 после того, как арену освятили. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Самарские «Крылья Советов» переиграли воронежский «Факел» со счетом 2:1 в домашнем матче 35-го тура ФНЛ. Игра стала первой для «Самара Арены», на которой летом пройдут матчи мундиаля.

Счет во встрече открыли гости. Автором гола на 21-й минуте стал Максим Кузьмин. Хозяева сумели переломить ход встречи только во втором тайме. Сперва на 68-й минуте счет сравнял Александр Соболев. А спустя две минуты пенальти в ворота гостей реализовал Сергей Корниленко.

Перед матчем арену освятили. Информация о проведении обряда опубликована в официальном Twitter-аккаунте организаторов матчей ЧМ-2018 в Самаре.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. На стадионе в Самаре проведут шесть встреч турнира: матчи группового этапа Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Уругвай — Россия, Сенегал — Колумбия, а также один матч 1/8 финала и четвертьфинал мундиаля.

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