Россию призвали поучиться у США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 1» признал, что России есть чему поучиться у США. Слова главы правительства передает РИА Новости.

Медведев отметил, что США постоянно вели себя агрессивно во внешней политике и экономике, выдвигая различные условия в попытках защитить собственный рынок, продвигая выгодную себе экономическую повестку.

«Я всегда поражался этому. То есть они могли нам какие-то выкатывать вопросы политического, гуманитарного порядка. Потом говорили: "У нас здесь экономические интересы, в том числе в России, вы их не трогайте!" Да, и это как бы абсолютно отдельная история, здесь ничего делать нельзя», — сказал премьер.

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При этом Медведев убежден, что подобному поведению американцев стоит поучиться. «В этом смысле это абсолютно жесткий американский прагматизм. В чем-то, кстати, нам этому даже нужно поучиться», — отметил премьер, добавив, что на агрессивные действия в политике и экономике Россия все же будет отвечать.

Вдобавок премьер вспомнил санкционный период еще времен Барака Обамы. Медведев пригласил бывшего президента, чтобы посмотреть на «разорванную в клочья российскую экономику».

США 6 апреля ввели новые санкции против российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. Новые ограничения обвалили российский фондовый рынок и курс рубля. В Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах, который в том числе предусматривает ограничение поставок в Россию американских товаров и лекарств.

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