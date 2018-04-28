Обаму пригласили посмотреть на «порванную в клочья» экономику России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил бывшему президенту США Бараке Обаме приехать в Россию. Об этом он объявил в субботу, 28 апреля, в эфире телеканала «Россия 1». Его слова цитирует РИА Новости.

Премьер вспомнил заявление Обамы в 2015 году о том, что после введения антироссийских санкций экономика страны оказалась «порванной в клочья».

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«Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья», — сказал Медведев. Он подчеркнул, что страна прошла стресс-тест после введения Западом ограничительных мер и выработала инструменты ответного воздействия на них.

Накануне российский президент Владимир Путин поблагодарил граждан за то, что они с пониманием отнеслись к введению Москвой ответных санкций против зарубежных стран.

Барак Обама неоднократно негативно высказывался о России. Так, в декабре 2016 года, находясь в должности президента США, он заявил, что российская экономика «не производит ничего», что хотели бы купить другие страны, «кроме нефти, газа и оружия».

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