В России придумали новое наказание за исполнение санкций США

В дополнение к уголовному наказанию для компаний, соблюдающих антироссийские санкции США и других стран, в Госдуме обсуждают возможность ввести административные штрафы. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя руководителя фракции «Единой России» Андрея Исаева.
По его словам, если в отношении граждан можно ввести уголовную ответственность, то в отношении компаний ее не может быть. Поэтому планируется установить достаточно высокие штрафы. В настоящее время этот вопрос обсуждается в нижней палате парламента, отметил Исаев.
Ранее, 20 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за введение ответственности в отношении тех, кто в своей деятельности на территории России будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств. Володин не исключил возможности введения уголовного преследования за исполнение американских ограничительных мер.
Министерство финансов США 6 апреля ввело новые санкции, которые коснулись российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров государственных компаний. После этого в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах, который предусматривает ограничение поставок в Россию американских товаров.
18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею создания в стране правительственной структуры для борьбы с санкциями.