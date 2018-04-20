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В России задумали карать за исполнение американских санкций

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Вячеслав Володин (справа)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за введение ответственности в отношении тех, кто в своей деятельности на территории России будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 20 апреля.

«В России мы должны жить по российским законам», — сказал Володин на встрече с представителями деловых и экспертных кругов при обсуждении законопроекта об ответных мерах на санкционную политику США.

Как уточняет пресс-служба нижней палаты парламента, Володин не исключает возможности введения уголовного преследования за исполнение американских ограничительных мер на территории РФ.

Министерство финансов США 6 апреля ввело новые санкции, которые коснулись российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров государственных компаний. После этого в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах, который предусматривает ограничение поставок в Россию американских товаров.

18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею создания в стране правительственной структуры для борьбы с санкциями

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