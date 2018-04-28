Сиба-ину издал протяжный рев на камеру и прославился

Хозяйка собаки породы сиба-ину по имени Аманда показала, как ее питомец реагирует на обращение к нему. Протяжный рев пса умилил ее подписчиков, а вслед за ними — сотни тысяч пользователей Twitter.

В коротком видео, которое девушка опубликована в Twitter, пес кусал новую игрушку. «Тебе нравится твоя новая игрушка?» — спросила хозяйка. В ответ собака издала победный рев.

С помощью видео Аманда ответила на вопрос, каково это — держать дома сиба-ину. Пользователи в комментариях признаются, что если все сиба-ину такие милые, быть их хозяевами одно удовольствие. Видя, как стремительно запись набирает лайки и репосты, десятки других держателей собак этой породы начали публиковать фотографии их трогательных питомцев в комментариях под записью Аманды. Всего видео собрало свыше 300 тысяч положительных отметок и более 120 тысяч ретвитов.

На волне популярности Аманда записала еще один ролик с питомцем и выложила в YouTube.

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