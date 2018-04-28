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Турция объявила незаконным военное разрешение конфликта в Сирии

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Любой вариант военного разрешения сирийского конфликта будет незаконным и недолговечным. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с иранским и российским коллегами в Москве, предает Reuters.

По словам главы дипломатического ведомства, Россия, Иран и Турция должны сотрудничать ради помощи сирийскому народу. Он также отметил, что процессу необходим новый толчок для достижения дипломатического решения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи отметил, что мирный процесс в Сирии должен продолжаться, несмотря на удары стран Запада по стране.

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция совместно с США будет действовать в сирийском Манбидже. Он также подтвердил, что Анкара раздумывает над «выгодным предложением» закупить у США системы ПВО Patriot. В сентябре 2017 года Москва и Анкара подписали договор о поставке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

В середине апреля США совместно с Францией и Великобританией обстреляли сирийские объекты, предположительно, связанные с производством химического оружия. Поводом для бомбежек стала возможная химическая атака в городе Дума, ответственность за которую западные страны возложили на Дамаск. Сирийская сторона эту информацию отвергает. В Москве такие обвинения назвали провокацией.

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