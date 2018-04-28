Турция объявила незаконным военное разрешение конфликта в Сирии

Любой вариант военного разрешения сирийского конфликта будет незаконным и недолговечным. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с иранским и российским коллегами в Москве, предает Reuters.

По словам главы дипломатического ведомства, Россия, Иран и Турция должны сотрудничать ради помощи сирийскому народу. Он также отметил, что процессу необходим новый толчок для достижения дипломатического решения.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи отметил, что мирный процесс в Сирии должен продолжаться, несмотря на удары стран Запада по стране.

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция совместно с США будет действовать в сирийском Манбидже. Он также подтвердил, что Анкара раздумывает над «выгодным предложением» закупить у США системы ПВО Patriot. В сентябре 2017 года Москва и Анкара подписали договор о поставке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

В середине апреля США совместно с Францией и Великобританией обстреляли сирийские объекты, предположительно, связанные с производством химического оружия. Поводом для бомбежек стала возможная химическая атака в городе Дума, ответственность за которую западные страны возложили на Дамаск. Сирийская сторона эту информацию отвергает. В Москве такие обвинения назвали провокацией.

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