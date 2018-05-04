Доходы генпрокурора резко выросли

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заработал в 2017 году 11,7 миллиона рублей, увеличив свой доход по сравнению с предыдущим годом почти на 2,5 миллиона, следует из декларации на сайте Генпрокуратуры.

С чем связан рост дохода главы ведомства, из декларации не следует, в документе за 2016 год Чайка указывал 9,3 миллиона рублей. Доходы супруги генпрокурора не изменились — в 2016 и 2017 годах она отчиталась о 8,3 миллиона рублей.

В общем пользовании у Чайки и его жены находится квартира площадью 203 квадратных метра. Половина этой квартиры находится в собственности у Елены Чайки. Кроме того, у нее есть нежилое помещение площадью 175 квадратных метров, а у генпрокурурора — автомобиль ГАЗ-13 «Чайка». То же самое имущество указано в декларации за 2016 год.

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Среди заместителей Чайки в 2017 году больше всех заработал главный военный прокурор России Валерий Петров — 7,4 миллиона рублей.

В собственности Петрова — половина земельного участка площадью 1225 квадратных метров, половина жилого дома площадью 70,3 квадратного метра и автомобиль Lexus LX570.

В апреле российское руководство и правительство страны отчитались о доходах. Самым богатым чиновником назван вице-премьер Александр Хлопонин, его доход по итогам 2017 года оценивался почти в три миллиарда рублей.

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