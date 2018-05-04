Девушки-бойцы сцепились во время взвешивания

Youtube / Invicta Fighting Championships

Боец смешанного стиля Перл Гонсалес едва не подралась с соперницей Барбарой Ациоли во время взвешивания перед событием Invicta Fighting Championships 29. Полное видео опубликовано на YouTube-канале турнира.

Соперницы пожали руки, после чего встали в стойки напротив друг друга для фотографии. Гонсалес придвинулась вперед, чем спровоцировала Ациоли. Девушек разнял персонал.

Гонсалес, которой 31 год, провела в карьере 10 поединков, одержав 7 побед и потерпев 3 поражения. Дважды она выходила в боях под эгидой Объединенного бойцовского чемпионата. Ациоли имеет в своем активе 4 победы и 2 поражения. Поединок между бойцами пройдет 4 мая в Канзасе.

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