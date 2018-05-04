В России будут штрафовать за оборот санкционных товаров

За несоблюдение запрета на оборот санкционных товаров будут введены штрафы. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.

Штраф для физлиц может составить от трех до пяти тысяч рублей, для должностных — 30-50 тысяч рублей, юридических — 70-100 тысяч рублей. Также предусматривается конфискация товара.

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Под оборотом санкционных товаров подразумевается их перевозка на территории России, хранение, маркировка, переработка, использование для производственных нужд и совершение любых видов сделок с ними. Действие законопроекта не распространяется на случаи, когда граждане покупают товары для личных нужд.

Запрет на оборот санкционных товаров определяется правительством одновременно с введением этого запрета, напоминают авторы законопроекта. «Вместе с тем, на случай несоблюдения запрета на оборот в РФ отдельных категорий товаров административная ответственность законодательством России не установлена», — отмечается в документе.

18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею создания в стране правительственной структуры для борьбы с санкциями.

20 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за введение ответственности в отношении тех, кто в своей деятельности на территории России будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств.

США 6 апреля ввели новые санкции против российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах, который в том числе предусматривает ограничение поставок в Россию американских товаров и лекарств.

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