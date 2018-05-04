Избитого футболистом сборной России болельщика уличили во лжи

Болельщика «Спартака» Андрея Измайлова, который обвинил футболиста «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова в избиении, уличили в клевете на спортсмена. Доказательствами поделился журналист Василий Конов в своем Twitter-аккаунте.

По мнению Конова, Измайлов показывал царапины на лбу и утверждал, что получил их в ходе драки с футболистом, однако схожие травмы были заметны и на более ранних фото, сделанных до конфликта.

«Безотносительно ситуации, но часть царапин на лбу была уже 9 апреля. А так — если было, то разбирать дело должны в полиции», — отметил Конов.

Ранее, 3 мая, Измайлов рассказал журналистам «Спорт-Экспресса» о том, что вечером 1 мая в одном из ресторанов Москвы он подвергся нападению со стороны Тарасова из-за того, что сфотографировал других игроков «Локомотива», курящих кальян. В качестве одного из подтверждений своей истории Измайлов демонстрировал царапины на лбу.

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