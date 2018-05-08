Песков открестился от подводных камней в вопросе выбора нового премьера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не искать никакой интриги в том, как глава государства определялся с кандидатурой на пост премьер-министра. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает «Интерфакс».

Представитель Кремля также не согласился с утверждением, что Владимир Путин якобы держал интригу с кандидатурой премьер-министра до последнего. «Кандидатура [премьера] выдвигается после вступления в должность избранного президента, что и произошло. Не думаю, что здесь нужно искать какие-то подводные камни», — подчеркнул он.

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Песков воздержался от ответа на вопрос, рассматривал ли президент других кандидатов на пост главы правительства. «Я не могу ответить на этот вопрос, это прерогатива главы государства. Он этим правом воспользовался и выдвинул кандидатуру Дмитрия Медведева», — сказал пресс-секретарь.

7 мая после инаугурации президента Владимира Путина правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. После глава государства внес в Госдуму кандидатуру Медведева для получения согласия на назначение его председателем правительства. Однако в КПРФ и «Справедливой России» усомнились в возможности поддержки этого назначения. В частности, справороссы недовольны его экономической политикой.

Медведев возглавлял кабинет министров в течение всего предыдущего президентского срока Путина — с 8 мая 2012 года.

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