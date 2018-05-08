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Названа версия ухода Медведевой от тренера

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Евгения Медведева

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян прокомментировал переход фигуристки Евгении Медведевой к тренеру Брайану Орсеру. Его слова приводит The Japan Times.

«Я общался с российскими СМИ и сказал, что это было предсказуемо. Это всегда случается со спортсменами из этой тренерской группы. Как только фигуристки становятся старше и появляются молодые спортсменки, они покидают группу. Мне кажется, что Евгения приняла лучшее решение, чем Юлия Липницкая», — заявил Арутюнян.

По мнению тренера, Орсер — сильный специалист, однако Медведевой придется нелегко с ним. «Она из другой культурной среды. Не знаю, как она справится с этим подходом, который мы практикуем в США и Канаде, когда спортсмены несут большую ответственность за свои поступки, чем в России. Орсеру и Медведевой придется тяжело», — отметил он.

Медведева подтвердила уход от Этери Тутберидзе 7 мая. Фигуристка проработала под руководством тренера 11 лет. Тутберидзе сообщила, что подопечная перестала выходить с ней на связь. Тренер также рассказала, что Медведева высказала ей претензию за нежелание оставить выигравшую золотую медаль Алину Загитову на юниорском уровне еще на один год.

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