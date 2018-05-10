Россия обрела звание лидера на рынке кино

Россия в 2017 году стала крупнейшим кинорынком Европы, обогнав Францию, свидетельствует отчет Европейской аудиовизуальной обсерватории.

Согласно статистике, в 2017 году в России было продано 212,2 миллиона билетов. Это на 10 процентов превышает показатели 2016 года и на 2,8 миллиона билетов больше, чем во Франции, ранее занимавшей первое место в рейтинге.

Франция переместилась на второе место, также в пятерку стран по количеству проданных билетов в кинотеатры попали Великобритания (170,6 миллиона), Германия (122,3 миллиона) и Испания (100,2 миллиона).

Примерно четверть проданных билетов и кассовых сборов России принесли фильмы отечественного производства — 25,6 процента и 24,3 процента соответственно. Посещение кинотеатров входит в тройку самых популярных у россиян видов отдыха.

При этом по кассовым сборам Россия по-прежнему уступает европейским странам. Российский бокс-офис в 2017 году составил 53,3 миллиарда рублей, а британский — 1,3 миллиарда фунтов стерлингов, что по среднему курсу за прошлый год составляет 96,1 миллиарда рублей.

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