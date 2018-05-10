Прорыв частной плотины убил десятки кенийцев

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Плотину прорвало в ночь на четверг, 10 мая, в Кении. В результате погибли по меньшей мере 38 человек, сообщает News24.

ЧП произошло на плотине Патель в округе Накуру. Потоки воды и грязи разрушили и затопили сотни домов на расстоянии двух километров от водохранилища. «Мы обнаружили 38 тел, много людей числятся пропавшими. Это катастрофа», — указали в полиции. В то же время в МВД называют цифру в 32 погибших, передает Reuters. Как отмечается, без крыши над головой остались около 2 тысяч человек, 40 человек удалось спасти, поиски продолжаются.

По данным BBC News, очевидцы заявляют о громком хлопке перед тем, как вода хлынула в дома. Плотина Патель — одна из трех, принадлежащих крупному фермерскому хозяйству в районе. Считается, что дамба обрушилась из-за большого количества воды, скопившейся после проливных дождей. Издание указывает, что местные жители теперь пытаются выяснить, имелось ли у хозяйства разрешение на возведение плотин. Отмечается, что две оставшиеся в настоящее время также переполнены.

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