Спорт
 
Последние новости
Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
Российский чиновник лишился дорогого внедорожника
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ  
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Москву перекроют за день до ЧМ-2018  
Умерла монтажер БДСМ-мелодрамы «Пятьдесят оттенков серого»
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО
Доказано пугавшее Эйнштейна нарушение реальности
Новости партнеров

Дзюба назвал себя футболистом очень хорошего качества

Перейти в «Мою Ленту»
Артем Дзюба (справа)

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба в интервью YouTube-каналу «Foot'больные люди» рассказал о желании доказать санкт-петербургскому «Зениту» ошибочность своего ухода в аренду.

«Конечно, если быть откровенным, для меня немаловажно было сыграть, показать вот тем людям, которые сейчас пришли туда, что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества. По-людски все надо делать», — заявил футболист.

Форвард отметил, что не собирался в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги против сине-бело-голубых играть грубо. «Ни в коем случае, и это от чистого сердца могу сказать, не лукавлю, что не играл против "Зенита". Везде видно, что я очень тепло отношусь, и с ребятами… Рад их был видеть, и играть против них было непривычно после двух-двух с половиной лет вместе», — добавил он.

Дзюба в матче против петербургского клуба отдал голевую передачу на 3-й минуте встречи и сравнял счет на 88-й, лишив «Зенит» победы. Матч завершился вничью — 3:3.

До этого форвард заявлял о готовности заплатить за участие в матче против «Зенита» из собственных денег. Однако после встречи руководство «Арсенала» решило взять выплату компенсации на себя.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сыгравший против «Зенита» Дзюба сохранил свои миллионы
Дзюба лишил «Зенит» победы
Дзюба заплатит миллионы за право сыграть против «Зенита»
Другие материалы рубрики
Спорт21:37 9 мая

«Никому не нужен этот Кубок дурацкий»

Клуб со дна чемпионата России попал в Лигу Европы. Но его туда не пустят
14:06 4 мая

Будущий соперник Емельяненко рассказал о подставных боях россиянина

10:47Сегодня

Мутко посчитал ненормальным платить за футбол

09:14Сегодня

Переживший кровоизлияние в мозг Фергюсон пошел на поправку

Спорт00:01 9 мая
Шаким Гриффин

«Ты вообще не должен играть в футбол»

Он бьет рекорды скорости и легко жмет 100-килограммовую штангу. Одной правой
23:47 9 мая

Журналисты сравнили поражение «Авангарда» с гибелью «Курска»

11:53 4 мая

Девушки-бойцы сцепились во время взвешивания

22:31 9 мая

«Тосно» лишился шансов на участие в Лиге Европы

Спорт08:4329 апреля

Императорский блицкриг

Емельяненко уничтожил нового соперника. Ему потребовалось меньше минуты
21:10 9 мая

«Тосно» выиграл Кубок России и получил путевку в Лигу Европы

10:44 4 мая

Украинский биатлон избрал российского тренера

20:37 9 мая

Кросби отказался играть за сборную Канады на чемпионате мира

Россия
«Нарушаем российские законы. Но спасаем своих детей»
России стоит легализовать марихуану. И вот почему
Москва ответила на высылку российских репортеров с Украины
«Он отправился искупать вину кровью»
Участники «Бессмертного полка» о себе и героических предках
«Видите газон? Ставьте палатки и живите!»
Ветеран отбила свой дом у бандитов 90-х, но проиграла церкви
К «Бессмертному полку» присоединились 10 миллионов россиян
Иностранные лидеры впервые присоединились к «Бессмертному полку»
Дмитрий Медведев и Владимир ПутинОн не дремлет
Медведев остается в правительстве. И собирает новую команду
Все материалы
Мир
Гитлера на свалку
США заставили немцев разлюбить нацизм. У СССР не получилось
Маккейн рассказал о своем вкладе в компромат на Трампа
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
США поддержали удары Израиля по Сирии
В гостях у смерти
Здесь убивают каждый день. И это нормально
ETA terrorist outrage in Madrid against tenant coronel Jose Moreno who received several bullet impacts. Линия смерти
Они держали в страхе всю Испанию. Настало время расплаты
США подготовили новые санкции против Ирана
Все материалы
Бывший СССР
Никол ПашинянВкус власти и свободы
Лидер протеста стал премьером Армении. Что будет со страной?
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Акция протеста защитников русских школ в Риге«Мягко вытурили за отказ общаться»
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу и покидают родину
В Киеве напали на главу Россотрудничества по дороге к Вечному огню
«Бессмертный полк» в Киеве прошел с драками, задержаниями и глумлением
Россию обвинили в присвоении победы над фашизмом
Порошенко испугался «Бессмертного полка» и процитировал Окуджаву
Все материалы
Экономика
Деды поднимали
Они делают деньги на патриотизме и скорби. Им не стыдно
Медведев предложил Дворковичу новое место работы
Олег Дерипаска и Виктор ВексельбергБедные русские
Олигархи пострадали за Россию. Теперь за них заплатят простые граждане
Польша начала расследование из-за «Северного потока-2»
Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
Путин предложил потеснить США с помощью хрюшек
Торговая сеть приготовила сюрпризы для россиян
Все материалы
Силовые структуры
Черный полковник
Он ловил бандитов и маньяков после войны. С него писали и Жеглова, и Шарапова
«Это не я, это Москва лютует»
Из-за них 36 человек погибли в шахте «Северная». Главный виновник сбежал в Англию
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Раскрыты подробности стрельбы в сибирском колледже
Посольство Латвии в Москве закидали дымовыми шашками
У «Москвы-Сити» оперативники и спецназ задержали миллионера Ертаева
Воришка замаскировался под Халка и попал на видео
Все материалы
Наука и техника
Живые и мертвые
Потерянные снимки Великой Отечественной войны. Их не видел никто
Накрылись совком
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
В Атлантике зафиксировали катастрофическую аномалию
Солнце мертвых
Самые мощные ядерные взрывы со всего мира
Китайских конкурентов Су-57 проверили в бою
Доказано пугавшее Эйнштейна нарушение реальности
Все материалы
Спорт
«Никому не нужен этот Кубок дурацкий»
Клуб со дна чемпионата России попал в Лигу Европы. Но его туда не пустят
Шаким Гриффин«Ты вообще не должен играть в футбол»
Он бьет рекорды скорости и легко жмет 100-килограммовую штангу. Одной правой
Дзюба назвал себя футболистом очень хорошего качества
Мутко посчитал ненормальным платить за футбол
Переживший кровоизлияние в мозг Фергюсон пошел на поправку
Журналисты сравнили поражение «Авангарда» с гибелью «Курска»
«Тосно» лишился шансов на участие в Лиге Европы
Все материалы
Культура
Гора родила мышь
Канны-2018. День 1: Звездное фиаско, чернокожие лесбиянки и гибридный ад
Практика лечения заболеваний
Современную драматургию разбавят фольклором
Их снимают
Топ-модели и актрисы в откровенных нарядах на красной дорожке в Каннах
Железный человек остался без костюма
Названы секреты сложного номера Самойловой на «Евровидении»
Режиссер новых «Мстителей» объяснил скандальную сцену с Тором
«Я хочу раздеться»
Что творилось на жаркой вечеринке в порту Петербурга
Все материалы
Интернет и СМИ
Рай для педофилов
Дети научились оголяться и танцевать ради лайков. За ними наблюдают незнакомцы
Украинский телеканал «отправил» Порошенко на подписание капитуляции Германии
За доллар в час
На Острове свободы есть все, кроме интернета. Виновата Америка
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Дуров вспомнил историю предков и поделился планами на Telegram
Российских репортеров выгнали с Украины за репортаж о Дне Победы
Девушка вдохнула порошок и угодила в прямой эфир
Все материалы
Ценности
Гламурные подонки
Секс-символы эпохи сладких мальчиков, айфонов и глянца
От Трампа до Крокодила
Что надевают, на чем приезжают и с кем приходят на инаугурации
Ничего святого
Что творили звезды на самом безумном балу в мире
Актриса пришла без нижнего белья на бал с религиозной тематикой
Мировые бренды заработали миллионы на женщинах британских принцев
Футбольный тест-драйв
Кара Делевинь открыла тело и закрыла лицо
Все материалы
Путешествия
Нагнали шика
Богачи, вино, кутеж: репортаж из закрытых чертогов «Формулы-1»
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Да он же нас сейчас изнасилует»
Москвички отправились на край света и выжили
Стали известны необычные туристические привычки Ким Чен Ына
Туризм стал опасным для Земли
Туристов заманят на Эверест едой
Русский азарт
Золотой «Мерседес», черная икра и синий Киркоров: что творится в сочинском казино
Все материалы
Из жизни
«Тюрьма — место расслабления и комфорта»
Старики мечтают попасть за решетку. Там можно спрятаться от скуки и нищеты
Палец в рот не клади
Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
«Русских тут называют боевой нацией»
Россиянин переехал в Китай с тремя детьми и не пожалел
Столетняя британка объяснила долголетие любовью к пиву
Скрывавшая огромное родимое пятно «химера» стала моделью
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
Попыткам человечества договориться с пришельцами предрекли провал
Все материалы
«Камри» на раме?
Длительный тест рамной Toyota Fortuner. Часть 1
Самые продаваемые машины России
25 самых популярных автомобилей на российском рынке в апреле 2018 года
Двигатели миллионники
Пять легендарных моторов, которые прослужат дольше машины
Почему меняются директора АвтоВАЗа?
Повышения, смутные времена, золотые парашюты и конфликты с властями
Раскрыт внешний вид внедорожника Rolls-Royce
Вулканическая лава за минуту полностью съела Ford Mustang
«АвтоВАЗ» усовершенствовал «робот» для «Весты»
Все материалы
Верните мне мой...
В каком советском прошлом вы готовы поселиться: тест
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
«Мы просто вцепились друг другу в волосы»
Москвичка переехала за город. Деревенские ее возненавидели
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
В Крыму запретили строить жилье у моря
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Все материалы