Дзюба назвал себя футболистом очень хорошего качества

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба в интервью YouTube-каналу «Foot'больные люди» рассказал о желании доказать санкт-петербургскому «Зениту» ошибочность своего ухода в аренду.

«Конечно, если быть откровенным, для меня немаловажно было сыграть, показать вот тем людям, которые сейчас пришли туда, что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества. По-людски все надо делать», — заявил футболист.

Форвард отметил, что не собирался в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги против сине-бело-голубых играть грубо. «Ни в коем случае, и это от чистого сердца могу сказать, не лукавлю, что не играл против "Зенита". Везде видно, что я очень тепло отношусь, и с ребятами… Рад их был видеть, и играть против них было непривычно после двух-двух с половиной лет вместе», — добавил он.

Дзюба в матче против петербургского клуба отдал голевую передачу на 3-й минуте встречи и сравнял счет на 88-й, лишив «Зенит» победы. Матч завершился вничью — 3:3.

До этого форвард заявлял о готовности заплатить за участие в матче против «Зенита» из собственных денег. Однако после встречи руководство «Арсенала» решило взять выплату компенсации на себя.

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