Глава СПЧ раскритиковал решение суда по Малобродскому

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов назвал решение судьи об отказе смягчить меру пресечения фигуранту дела «Седьмой студии» Алексея Малобородского неоправданным, передает «Росбалт».

Правозащитник подчеркнул, содержание под стражей — исключительная мера. «И этой исключительности сейчас, когда следствие завершено, когда Малобродский знакомится с материалами дела, так же как и другие фигуранты дела, которые находятся под домашним арестом, нет», — заявил Федотов.

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Он добавил, что такое решение бессмысленно и подвергает человека дополнительным страданиям.

Ранее Басманный суд отказался рассматривать ходатайство о переводе генпродюсера автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» и бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест. Как сообщил в Facebook осмотревший его врач-кардиолог Ярослав Ашихмин, у фигуранта дела «Седьмой студии» случился инфаркт и госпитализация сейчас — «вопрос жизни и смерти», однако этого сделано не было.

25 апреля Следственный комитет направил ходатайство в Басманный суд Москвы об освобождении Малобродского из СИЗО и его переводе под домашний арест. Среди оснований указывались возраст обвиняемого, его состояние здоровья и «иные обстоятельства».

Бывшего директора «Гоголь-центра» обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных для основанной режиссером Кириллом Серебренниковым театральной компании «Седьмая студия». Своей вины он не признает. Помимо него по делу о хищениях бюджетных средств на реализацию проекта «Платформа» проходят художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Все они, за исключением Малобродского, находятся под домашним арестом.

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