Работники психбольницы открыли «Турдом» и пошли в поход

Сотрудники Ставропольской психиатрической больницы организовали туристический клуб «Турдом» и отправились в поход в честь Дня Победы. Об этом сообщает STV24.

Работники медицинского учреждения поднялись в горный район Архыз на высоту 2 400 метров, преодолев более 40 километров в течение пяти дней.

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Группу возглавил менеджер по работе с корпоративными клиентами Максим Глебов. Всего в поход пошли 15 человек, самому младшему из которых 20 лет, а самому старшему — 60. Организатор отметил, что команда медиков-путешественников готовилась к этому событию в течение года.

Грядущим туристическая группа «Турдома» планирует установить флаг психиатрической больницы на горе Эльбрус.

В марте мужчина с ограниченными возможностями из Австралии покорил Эверест, несмотря на сломанную инвалидную коляску. Скотт Дулан поднялся на высоту 5 364 метра над уровнем моря за 10 дней. На седьмой день похода у его коляски отвалилось колесо.

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