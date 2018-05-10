Российский чиновник лишился дорогого внедорожника

Первый заместитель губернатора Курганской области, директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин лишился служебного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 150 из-за скандала с тайными закупками иномарок для правительства. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По информации издания, внедорожник приобрело АО Автодор «Северо-Запад» и затем пожертвовало его ГБУ «Курганский Центр ветеринарии». В сентябре 2017 года распоряжением областного департамента имущественных и земельных отношений автомобиль был незаконно изъят из оперативного управления ГБУ «Курганский Центр ветеринарии» и передан ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области».

Материалы по теме Скупили все Шашлык, лечение хреном и унитаз: на что ушли государственные миллионы в 2017-м

В отношении виновного должностного лица и АО Автодор «Северо-Запад» возбуждены административные производства, по результатам их рассмотрения виновные оштрафованы на общую сумму 12 тысяч рублей.

В представлении прокуратуры на имя губернатора Курганской области Алексея Кокорина, которое имеется в распоряжении редакции, говорится, что с 2015 по 2017 год по такой схеме было приобретено 12 автомобилей. Их судьба не уточняется.

Стоимость нового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 150, согласно открытым данным, превышает два миллиона рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!