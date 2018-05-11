Невзоров поведает болельщикам «Зенита» о них самих

Перед матчем 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Зенитом» и СКА-Хабаровск на стадионе питерского клуба пройдет лекция журналиста Александра Невзорова. Об этом сообщается в официальном сайте питерского клуба.

Публицист и журналист Невзоров прочтет лекцию об идентичности жителей Северной столицы «Чем петербуржцы отличаются от остальных». Посещение лекции войдет в стоимость билета на игру.

«Зенит» имеет в своем активе 50 очков и занимает пятую строчку турнирной таблицы после 29 матчей чемпионата. Команда под руководством итальянского тренера Роберто Манчини потеряла шансы на попадание в зону Лиги чемпионов, несмотря на то что в сезоне 2017/2018 клуб потратил на трансферы свыше 80 миллионов евро.

Невзоров приобрел известность как телеведущий. Передача «600 секунд», автором и ведущим которой он являлся, выходила на экраны с 1987 по 1993 год. Также Невзоров является автором фильмов «Чистилище», «Лошадь распятая и воскресшая» и «Манежные лошадиные чтения».

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