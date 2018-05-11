Науку и образование в России разделят

Министерство образования и науки России разделят на два ведомства. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

По его словам, в России появится два новых министерства, одно будет отвечать только за науку, второе — за образование. Подведомственное Минобрнауки Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) расформируют, а его функции перейдут новому профильному ведомству.

Как утверждают источники РБК в Минобре и правительстве, новое министерство науки, скорее всего, возглавит куратор этого направления в существующем ведомстве, заместитель министра и академик РАН Григорий Трубников. Также в качестве вероятного кандидата на этот пост называют главу ФАНО Михаила Котюкова.

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Ольга Васильева, возглавляющая действующее ведомство, может стать министром образования. «В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев провел встречу с Васильевой, на которой обсуждалось продолжение ее работы на посту министра», — уточнил один из собеседников издания. Вторым кандидатом на эту должность источники РБК считают руководителя образовательного фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву.

В Минобрнауки пока не подтвердили эту информацию. «Министерство сосредоточено на выполнении задач, поставленных президентом и правительством и продолжает работать в штатном режиме, сконцентрировавшись на проведении ЕГЭ и подготовке к приемной кампании, в своем заранее запланированном графике ведет работу исполняющая обязанности министра О.Ю. Васильева», — говорится в официальном комментарии ведомства.

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