Президент Аргентины отказался ехать на чемпионат мира в Россию

Президент Аргентины Маурисио Макри отказался ехать на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает газета La Nacion.

По информации издания, политик останется в стране из-за усугубления экономического кризиса. Источник, на который ссылается газета, отмечает, что в сложившихся обстоятельствах поездка на мундиаль стала бы «поражением с разгромным счетом».

В пятницу, 11 мая, курс аргентинского песо рухнул до исторического минимума по отношению к доллару. С начала 2018 года национальная валюта упала на 25 процентов.

Из-за дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля несколько стран объявили о частичном бойкоте чемпионата мира по футболу в России. Матчи турнира не посетят британские чиновники и члены королевской семьи. К протесту присоединились власти Исландии, отказавшиеся приехать на ЧМ. Президент Польши Анджей Дуда отказался от участия в церемонии открытия турнира.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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