Второй российский МС-21 впервые полетел

Второй образец российского пассажирского самолета МС-21 совершил первый полет. Об этом в субботу, 12 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг России.

Авиалайнер вылетел с аэродрома Иркутского авиационного завода. Полет проходил на высоте до 3 тысяч метров при скорости до 400 километров в час. Его продолжительность составила 1 час 7 минут. Как пояснили в ведомстве, в ходе полета специалисты испытали устойчивость и управляемость воздушного судна, а также провели проверку работоспособности бортового оборудования.

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«Полет второго самолета — это значимое событие, которое обеспечит своевременное проведение летных сертификационных испытаний», — отметил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, на Иркутском авиационном заводе строятся еще три опытные машины. «Параллельно с летными и статическими испытаниями в настоящее время ведется активная подготовка к развертыванию серийного производства нового авиалайнера», — добавил Мантуров.

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го, серийное производство запланировано на 2018 год.

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