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Раскрыты сроки внедрения в России ядерных «Посейдонов»

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Беспилотные подводные аппараты «Посейдон» поступят в ВМФ России до 2027 года. Об этом в субботу, 12 мая, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Система "Посейдон" включена в госпрограмму вооружения до 2027 года и должна быть введена в боевой состав ВМФ до конца программы. В ее состав входят несколько скоростных глубоководных торпед с малогабаритной ядерной энергетической установкой. Их носителем станет атомная подлодка, строящаяся на "Севмаше"», — пояснил собеседник агентства.

Он не уточнил, какая именно субмарина станет носителем подводных беспилотников, но подчеркнул, что «это будет не подлодка 5-го поколения "Хаски"».

Как отмечает агентство, в настоящее время на «Севмаше» строятся как минимум две атомные подлодки спецназначения. Речь идет о незаконченной АПЛ проекта 949А «Белгород», которая в декабре 2012 года была перезаложена по спецпроекту 09852, и о подлодке «Хабаровск», которая была заложена в июле 2014 года и строится, по неподтвержденным данным, по проекту 09851. Ожидается, что «Белгород» станет носителем необитаемых и обитаемых глубоководных исследовательских аппаратов, а «Хабаровск» сможет выступать в роли носителя как различных глубоководных аппаратов, так и новой системы вооружения.

Как пояснил ТАСС главком ВМФ Владимир Королев, подводные беспилотники вместе с носителями входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. По его словам, специалисты уже провели испытания основного элемента беспилотника — ядерной энергетической установки, благодаря которой аппарат сможет двигаться на глубине свыше 1 километра на большой скорости, оставаясь незамеченным.

О создании в России новых видов вооружений, в том числе беспилотного подводного аппарата с ядерной энергетической установкой, впервые рассказал президент Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию 1 марта. Позже по результатам открытого голосования на сайте Минобороны аппарат получил название «Посейдон».

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