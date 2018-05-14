Раскрыта судьба трех министров

Александр Ткачев покинет пост министра сельского хозяйства, его заменит Алексей Гордеев, который в новом правительстве будет выполнять обязанности главы Минсельхоза и вице-премьера. И.о. министра по делам «открытого правительства» Михаил Абызов также не войдет в новое правительство. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным источников «Коммерсанта», и.о. министра энергетики России Александр Новак в новом правительстве сохранит свой пост.

По словам одного из собеседников РБК, системных претензий к работе Ткачева нет. Его кандидатура рассматривается на пост полпреда президента в Южном федеральном округе. Гордеев ранее уже совмещал две должности — с 2000 по 2004 год при первом президентском сроке Владимира Путина он работал вице-премьером и министром сельского хозяйства.

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Абызов, по данным РБК, будет заниматься «большим государственным проектом», подробности о новой работе и.о. министра не раскрываются. По информации издания, он уже сообщил некоторым сотрудникам своего аппарата, что покидает правительство. Само «открытое правительство» сохранится, однако будет переориентировано на контрольно-надзорную деятельность, отмечает РБК.

По данным источников «Коммерсанта», Новак, которому прочили место вице-премьера, ценнее для премьер-министра России Дмитрия Медведева в качестве министра энергетики.

Как поясняют собеседники газеты, Новак добился успехов во главе ведомства: в частности, в период его работы была заключена сделка ОПЕК+, которая позволила стабилизировать цены на нефть. Кроме того, и.о. министра провел переговоры с Украиной о поставках электричества в Крым, а также с ЕС — по оплате российского газа, поставляемого Украине. В течение следующих шести лет Новаку предстоит завершить налоговый маневр в нефтяной отрасли, а также продолжить масштабные энергетические проекты на Тамани и в Крыму.

Ранее сообщалось, что глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин согласился стать руководителем Счетной палаты, а и.о. вице-премьера Аркадий Дворкович согласился возглавить фонд «Сколково».

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