Путин обратился к участникам ПМЭФ

Пресс-служба президента РФ Владимира Путина опубликовала приветствие участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума — 2018 (ПМЭФ-2018), который состоится под девизом «Создавая экономику доверия». Обращение главы государства размещено на официальном сайте Кремля.

В приветствии Путин выразил уверенность в том, что идеи и инициативы, выработанные в ходе форума, будут способствовать оздоровлению и подъему мировой экономики. «Использовать колоссальный научный и технологический потенциал, который стремительно накапливается сегодня в „цифровой“ и других областях — в интересах повышения качества жизни людей, стабильного и гармоничного развития всех государств и мира в целом», — подчеркнул президент.

«Все мы заинтересованы в том, чтобы экономика ХХI века была эффективной, основанной на передовых бизнес-моделях и строгих экологических требованиях, социально ответственной и учитывающей реальные потребности человека. Для решения этих задач в том числе важно не допускать искусственных ограничений в многосторонней торговле и финансах, в производственной и инвестиционной сферах, исправить дисбалансы, существующие на мировых рынках», — выразил мнение глава глава государства.

Владимир Путин также призвал участников форума стремиться к повышению уровня взаимного доверия, к продвижению многоплановых интеграционных процессов, к реализации масштабных и перспективных проектов. «Россия всегда открыта для такого партнерства и совместной работы», — подытожил он.