Вратаря выгнали с поля во время серии пенальти

@TerraceImages / Twitter

Голкипер юношеской сборной Ирландии Джеймс Коркоран был удален во время серии послематчевых пенальти в четвертьфинальном поединке против сборной Голландии на чемпионате Европы U-17. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Terrace Images.

Коркорану удалось отразить мяч, запущенный Дэйшоном Редоном. При этом арбитр усмотрел в действиях вратаря нарушение правил: ирландец выбежал вперед перед тем, как отбить мяч, — и показал Коркорану желтую карточку. Предупреждение стало вторым для ирландца в матче, что повлекло за собой удаление.

После того как место Коркорана занял полевой игрок, ирландцы уступили в серии со счетом 4:5 и выбыли из турнира. 17 мая одержавшие победу голландцы встретятся с хозяевами турнира — англичанами.

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