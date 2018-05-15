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Судья назначил два подозрительных пенальти и попал за решетку

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Футбольный арбитр из Сербии Срджан Обрадович помещен под стражу после того, как назначил два пенальти в матче 36-го тура национального чемпионата. Об этом сообщает USA Today.

13 мая «Спартак» из Суботицы принимал на своем стадионе команду «Раднички». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Обрадович принял ряд подозрительных решений в пользу клуба из Суботицы: в начале второго тайма арбитр показал нападающему гостей два предупреждения и удалил с поля, а после назначил два пенальти в ворота «Раднички» в течение 13 минут. Оба 11-метровых были реализованы Неманьей Николичем.

Арбитр помещен под предварительный арест на двое суток. Обрадовича подозревают в злоупотреблении служебным положением на футбольном поле.

Победа позволила «Спартаку» практически обеспечить себе участие в еврокубках в сезоне 2018/2019. Первоначально обслуживать встречу должен был другой арбитр — Милорд Мажич. Однако ввиду того, что его назначили судить финал Лиги чемпионов 26 мая, Мажичу был предоставлен отдых.

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