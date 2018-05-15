Обнаружена самая опасная черная дыра во Вселенной

Астрономы Австралийского национального университета нашли самую быстрорастущую и ультраяркую черную дыру из известных во Вселенной. Она находится в составе квазара, удаленного на 12 миллиардов световых лет от Млечного Пути, и ежедневно «съедает» массу, эквивалентную половине Солнца. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Объект QSO SMSS J215728.21-360215.1 настолько велик, что в нем могут уместиться 20 миллиардов Солнц. По словам ученых, если бы черная дыра находилась в центре Млечного Пути, она была бы в десять раз ярче, чем полная Луна, и сделала бы жизнь на Земле невозможной. Из-за огромного объема поглощаемого ею межзвездного газа и пыли, а также силы трения, возникающей при аккреции вещества, от нее исходит большое количество ультрафиолетовых и рентгеновских лучей. Однако из-за своей удаленности и расширения Вселенной объект видим лишь в ближнем инфракрасном диапазоне.

Квазары представляют собой яркие активные ядра галактик на начальном этапе развития, у которых источником излучения служит сверхмассивная черная дыра, поглощающая окружающее вещество. По яркости квазары в десятки или сотни раз превышают суммарное излучение всех звезд в обычных галактиках.

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