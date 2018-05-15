Художник изобразил карликового Трампа в болоте среди гадюк и жаб и объяснился

Американский еженедельник The New Yorker поместил на обложку карикатуру художника Джона Кунео (John Cuneo), изобразившего президента США Дональда Трампа отрешенно играющим в гольф посреди болота, кишащего пресмыкающимися. Обложку выпуска, который поступит в продажу 21 мая, продемонстрировали на сайте издания.

Кунео регулярно рисует для газеты The New Yorker. По его словам, ему нравится изображать животных, в последнее время он полюбил рисовать лягушек. Особенно он увлекся изображением антропоморфных лягушек, стоящих на задних лапах, одетых как люди и занимающихся человеческими делами.

«На этой неделе я нарисовал кучу хладнокровных существ в болоте, а затем изобразил одного из них играющим в гольф», — аллегорично высказался Кунео.

Ранее британский журнал The Spectator изобразил Трампа обрюзгшим главнокомандующим, вооруженным ракетами, в окружении европейских союзников. Вдалеке стояли безоружные президент России Владимир Путин с голым торсом и президент Сирии Башар Асад. Так издание высказалось на тему противостояния лидеров государств по сирийскому вопросу.

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