Горящий арсенал близ удмуртского поселка показали на видео

Около двух тысяч жителей эвакуируют из удмуртского поселка Пугачево из-за пожара, который начался на территории бывшего военного арсенала близ населенного пункта и привел к детонации снарядов. Об этом в среду, 16 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центрального регионального центра МЧС.

Отмечается, что первая информация о происшествии начала поступать в среду днем. На кадрах, снятых одним из очевидцев и опубликованных в Twitter, слышны взрывы и видны поднимающиеся над горизонтом столбы дыма от пожара.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Удмуртии, причиной взрыва снарядов стало возгорание травы в окрестностях Пугачево. В результате было перекрыто движение машин на участке федеральной автодороги М-7 «Волга» от Малой Пурги до Ижевска. Также был эвакуирован детский санаторий, который находится в десяти километрах от поселка.

Для борьбы с огнем на место происшествия направлены два пожарных поезда, самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8.

Аналогичный инцидент произошел в Пугачево в 2011 году. Тогда в результате пожара и детонации боеприпасов на складах 102-го арсенала Центрального военного округа погиб один военнослужащий, принимавший участие в тушении огня, еще около 100 человек обратились за медицинской помощью. Властям пришлось эвакуировать более 28 тысяч человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!