Роскомнадзор открестился от блокировки WhatsApp

Представители Роскомнадзора заявили, что в реестре запрещенной информации нет IP-адресов сервиса WhatsApp. Об этом передает ТАСС.

«Слухи Роскомнадзор не комментирует», — сообщается в официальном ответе ведомства.

Ранее 17 мая в реестр запрещенных ресурсов были внесены 329 IP-адресов мессенджера. Согласно открытым данным, доступ к ним был ограничен по решению Генеральной прокуратуры России. На том же основании в апреле в реестр были внесены миллионы адресов Amazon и Google.

Спустя час адреса сервиса WhatsApp были удалены из списка. Помимо них, запрет был снят с сотен указателей страниц иностранных компаний и провайдеров, среди которых Amazon, Google, Microsoft и Facebook.

Несмотря на заявления надзорного ведомства об усовершенствовании инструментов блокировки, хостинг-провайдеры продолжают массово попадать в реестр запрещенной информации в ходе борьбы Роскомнадзора с Telegram. В апреле Таганский районный суд Москвы вынес решение об ограничении доступа к мессенджеру из-за отказа администрации сервиса передать ФСБ ключи шифрования.

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