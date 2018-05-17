Роскомнадзор заблокировал сотни IP-адресов WhatsApp

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает Telegram-канал «Эшер II Филипп Кулин».

Доступ к адресам ограничивается по решению Генпрокуратуры, по которому ранее уже вносились несколько миллионов IP-адресов хостинг-провайдеров Google и Amazon. Вероятно, попадание адресов WhatsApp стало очередной попыткой Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram.

Кроме того, специалист заявил о попадании в реестр одного IP-адреса Facebook и 18 IP-адресов российского провайдера Selectel.

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В середине апреля в России начались массовые блокировки адресов хостинг-провайдеров, которые, по данным Роскомнадзора, используются для обхода блокировки Telegram. В результате пострадали крупные ресурсы, к примеру, 27 апреля на несколько часов были заблокированы адреса «Яндекса», Faсebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассников» и других сервисов. Доступ к Telegram заблокирован в России по решению Таганского суда Москвы, куда Роскомнадзор обратился после отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей.

Для ограничения доступа к мессенджеру Роскомнадзор также внес в реестр запрещенных сайтов несколько миллионов IP-адресов, большая часть из которых принадлежала Google и Amazon. Из-за этого пострадали сторонние ресурсы. Однако в конце апреля ведомство пообещало прекратить вносить крупные подсети в реестр и «перейти к точечным» действиям.

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