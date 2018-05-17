Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил

dailymail.co.uk

Цирковой акробат сорвался во время выступления с 10-метровой высоты. На видео с происшествием обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел на острове Гернси, входящем в состав коронных владений Великобритании. Во время исполнения сальто мортале в колесе, движущемся вверх, артист под псевдонимом Хоуи ошибся, вылетел из него и приземлился на арену на спину. Аудитория встретила падение акробата криками, и сотрудники цирка немедленно бросились ему на помощь. Хоуи доставили в больницу, где выяснилось, что он отделался несколькими синяками и ушибами.

Снявшая видео зрительница Вики Беннэлик (Vicki Bennalick) уточнила, что это единственный номер подобного рода в Великобритании и Гернси, в котором артисты выступают без страховки. По словам Беннэлик, после инцидента на сцену выпустили жонглера, который отвлек детей от случившегося, а через пару минут акробаты продолжили свое выступление.

Сам Хоуи признался, что во время падения успел «мысленно попрощаться с жизнью». Но когда он приземлился, понял, что «чувствует себя отлично» и выразил готовность выступать уже на следующий день.

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