Воробьев инициировал единовременную выплату пенсионерам

Подмосковные пенсионеры начали получать единовременную выплату из бюджета Московской области в размере пяти тысяч рублей. Об этом Ленте.ру рассказали в региональном правительстве в четверг, 17 мая.

С инициативой материальной помощи людям старшего поколения выступил губернатор Андрей Воробьев. «Порядка 700 тысяч жителей, которым в этом году или ранее исполнилось 70 лет, получат по пять тысяч рублей, чтобы направить их на свои нужды. Наша задача — каждый год работать так, чтобы сильный бюджет позволял поддерживать тех, кому в силу возраста уже сложно работать. В этом году на эту поддержку мы выделили 3,5 миллиардов рублей», — сказал глава региона.

Воробьев также выразил надежду, что в будущем размер единовременной выплаты увеличится.

Деньги пенсионеры получают на банковскую карту, также их может принести на дом почтальон. Заявление на выплату нужно писать только тем пенсионерам, которым в этом году исполняется 70 лет. Для этого достаточно обратиться в территориальное отделение социальной защиты с документом, удостоверяющим личность, уточнили в правительстве.

«По состоянию на сегодняшний день выплату на свой банковский счет или через почтовое отделение получили 95 процентов граждан», — рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

17 апреля сообщалось о решении правительства оказать материальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны.