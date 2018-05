Обложка GQ «сломала мозг» пользователям сети из-за лишних рук

Читатели журнала GQ обратили внимание на странную обложку свежего выпуска, на которую попало слишком много лишних рук. Пост с изображением был опубликован на странице журнала в Twitter.

Номер журнала посвящен комедиантам, поэтому на снимок попали актриса Кейт Маккиннон (Kate McKinnon), продюсер Исса Рей (Issa Rae) и автор скетчей Сара Сильверман (Sarah Silverman) — все они связаны с созданием юмористических передач на ТВ. Судя по всему, создатели обложки также решили пошутить, поэтому поместили на фотографию несколько лишних рук, которые лежали в разных частях снимка.

Версию о шутке подтверждает и заголовок номера, написанный на обложке: Hands down our best comedy issue ever, который можно перевести на русский язык как «Это точно наше лучшее комедийное выступление». Однако буквальное значение словосочетания Hands down — «Руки вниз».

В итоге дизайнеры поместили на фотографию десять рук, несмотря на наличие всего трех комедианток в кадре. Пользователи быстро заметили намеренную ошибку и сообщили об этом в комментариях. Некоторые из них рассказали, что «сломали мозг» в попытке сосчитать лишние конечности. Другие и вовсе не поняли, что дизайнеры решили обыграть заголовок.

«Чья это рука?»

Однако большинство подписчиков GQ отметили, что шутка им понравилась. «Честно говоря, я собираюсь купить этот выпуск только из-за обложки», — подытожил один из комментаторов.

Редакторы GQ решили спародировать январский номер журнала Vanity Fair. В начале 2018 года пользователи посмеялись над обложкой издания. Тогда из-за ошибки дизайнера у изображенной на снимке Риз Уизерспун появилась третья нога.

