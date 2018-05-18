Кремль прокомментировал заявления США по «Северному потоку-2»

В Кремле считают, что заявления США по «Северному потоку-2» осложняют реализацию проекта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 18 мая, передает ТАСС.

«Ситуация весьма непростая на фоне недавних заявлений, которые прозвучали из Вашингтона. По мнению Вашингтона, этот проект не соответствует интересам европейских стран. Очень любопытная постановка вопроса», — сказал Песков.

Он также предположил, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель поднимут эту тему в ходе переговоров в Сочи. Переговоры пройдут сначала в узком, затем в расширенном составе. По итогам оба лидера дадут пресс-конференцию.

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«Любая встреча с руководителем страны, с которой у России, несмотря на все известные негативные проявления, все равно сохраняется достаточно значительный объем совместных интересов в плоскости экономики, также очень важна», — добавил он.

Накануне заместитель помощника госсекретаря США по энергетической безопасности Сандра Оудкирк заявила, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы и может попасть под американские санкции. В тот же день немецкие СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп убеждал Меркель отказаться от поддержки проекта.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который должен связать две страны по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на 2019 год.

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