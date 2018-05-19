«Зенит» назвали кладбищем для футболистов

Спортивный комментатор Василий Уткин высказался о футбольном клубе «Зенит». Его слова приводит Sport24.

По мнению журналиста, полузащитнику сборной России и московского «Динамо» 23-летнему Александру Ташаеву не нужно переходить в петербургскую команду. «Ташаеву, конечно, можно идти в другой клуб, но нужно понимать, что он должен идти к тренеру, который его хочет. Не в "Зенит" — это кладбище талантов», — сказал Уткин.

Ташаев в минувшем сезоне провел 28 матчей, забил семь мячей и сделал семь голевых передач. Футболист был включен главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в расширенную заявку игроков, которые будут готовиться к чемпионату мира 2018 года.

В мае Уткин раскритиковал работу Черчесова. Комментатор пришел к выводу, что командой с 2016 года руководят «клинические мудаки».

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