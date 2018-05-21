Болгария поманила Медведева новым газопроводом

Болгария надеется, что вопрос прямых поставок газа из России по дну Черного моря будет пересмотрен. Об этом в понедельник, 21 мая, заявил президент республики Румен Радев на встрече с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщает пресс-служба правительства России.

По его словам, вопрос энергопоставок является для Болгарии и Евросоюза очень важным. «Поэтому я надеюсь, что наши правительства пересмотрят возможность прямых поставок газа из России через Черное море», — сказал Радев.

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«Россия всегда была стратегическим партнером в энергетике — в качестве поставщика природного газа, нефти, атомного топлива, как участник модернизации и поддержки атомных мощностей Болгарии», — отметил он.

Ранее президент Болгарии заявил, что выступает за строительство прямого газопровода, который соединил бы Россию и Болгарию через Черное море. «Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход продиктован здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом. Такие стремления ничем не отличаются от намерений Германии реализовать "Северный поток-2"»,— сказал Радев.

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