Уволенного в прямом эфире тренера сделали главным в российском биатлоне

Анатолий Хованцев назначен главным тренером сборной России по биатлону. Также он будет выполнять функции старшего тренера мужской команды, сообщает ТАСС.

Решение было принято на собрании Союза биатлонистов России (СБР) во главе с новым президентом организации Владимиром Драчевым. В прошлом сезоне спортсмены работали без главного тренера — с мужской и женской командой работали разные специалисты. На посту старшего тренера мужской сборной Хованцев сменил немца Рико Гросса, который будет работать с Австрией.

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В сезоне-2017/2018 россияне лишь трижды попадали на пьедестал на этапах Кубка мира, дважды это сделал Антон Шипулин, который тренируется отдельно от сборной. На Олимпийских играх 2018 года спортсмены выступили в усеченном составе и остались без медалей.

Хованцев в сезоне-2010/2011 был старшим тренером женской сборной России. В марте 2011-го комментатор Дмитрий Губерниев по ходу эстафетной гонки объявил, что специалист лишился своего поста. После этого тренер работал в Финляндии, Эстонии и на Украине.

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