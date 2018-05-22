Россиянин задушил и закопал подругу после попытки приучить ее к труду

Житель Павловского района Нижегородской области, обвиняемый в убийстве сожительницы за то, что та нигде не работала и злоупотребляла алкоголем, предстанет перед судом. Об этом во вторник, 22 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июне 2017 года 38-летний обвиняемый в квартире дома по улице Суворова в городе Павлово в ходе ссоры задушил свою 42-летнюю сожительницу. Затем он спустил тело в подвал съемной квартиры, где закопал вместе с сумкой, в которой находились ее личные вещи и документы.

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Только в январе 2018 года тело погибшей женщины было обнаружено, в связи с чем следователи СКР возбудили уголовное дело. Подозреваемый был задержан 27 января.

«Он признал свою вину в убийстве и был заключен под стражу. При допросе обвиняемый пояснил следователям, что женщина нигде не работала и не отказывалась от алкогольных напитков. В тот день он попытался вразумить сожительницу, но в ходе ссоры совершил преступление. Уголовное дело направлено в суд», — говорится в сообщении ведомства.

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